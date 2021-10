Fauno Biarritz, 5 novembre 2021, Biarritz.

Fauno 2021-11-05 – 2021-11-05 Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Chorégraphies de Miguel Ramalho, Vasco Wellenkamp et Fábio Lopez.

Les villes de Bayonne, Anglet et Biarritz réunies par la Cie Illicite Bayonne pour une collaboration inédite.

Si la crise sanitaire met à mal nombre de projets et d’initiatives en matière artistique et culturelle, sans permettre d’entrevoir, pour l’heure, l’échéance de réouverture des lieux de culture, certains acteurs, dont la compagnie bayonnaise de danse néo-classique Illicite Bayonne, en profitent pour préparer l’avenir. Ainsi, le Directeur artistique, chorégraphe de la compagnie, Fábio Lopez, a-t-il entrepris de réunir les trois villes de Bayonne, Anglet et Biarritz autour d’une logique de saison tout à fait inédite sur ce territoire.

+33 5 59 22 44 66

www.stephanebellocq.com

