Faune La Gaîté Lyrique Paris

Faune La Gaîté Lyrique, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

gratuit

Des animaux imaginaires qui s’animent en réalité augmentée ? C’est le nouveau rendez-vous d’Adrien M & Claire B avec le collectif Brest Brest Brest, au Square Emile-Chautemps et ses abords. Dans une réserve naturelle du Digitocène, Capitaine futur se tient à l’ombre du feuillage plumeux des marronniers. Sur leurs écorces fossilisées, une faune discrète lui murmure ses secrets… En téléchargeant une application gratuite, les participant·es à ce jeu de piste en réalité augmentée transforment le paysage à travers l’œil de leur smartphone ou de leur tablette. De petits spectacles furtifs apparaissent sur les affiches disséminés çà et là dans le Square Emile-Chautemps, face à la Gaîté Lyrique, et intègrent les images du réel environnant aux scénarios visuels peuplés d’animaux imaginaires qui se faufilent entre les brèches. A la croisée des arts visuels et du spectacle vivant, Adrien M & Claire B, en compagnie du collectif de designers graphiques Brest Brest Brest, inventent une dynamique de jeu entre cette Faune attachante et le public, créant des détournements magiques du quotidien. Une expérience poétique pour se réapproprier l’extérieur, après une année d’enfermement. Expositions -> Autre expo La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

3 bis Rue Papin Paris 75003

Contact :La Gaîté Lyrique https://gaite-lyrique.net/

Date complète :

2021-06-26T09:00:00+02:00_2021-06-26T20:30:00+02:00;2021-06-27T09:00:00+02:00_2021-06-27T20:30:00+02:00;2021-06-28T09:00:00+02:00_2021-06-28T20:30:00+02:00;2021-06-29T09:00:00+02:00_2021-06-29T20:30:00+02:00;2021-06-30T09:00:00+02:00_2021-06-30T20:30:00+02:00;2021-07-01T09:00:00+02:00_2021-07-01T20:30:00+02:00;2021-07-02T09:00:00+02:00_2021-07-02T20:30:00+02:00;2021-07-03T09:00:00+02:00_2021-07-03T20:30:00+02:00;2021-07-04T09:00:00+02:00_2021-07-04T20:30:00+02:00;2021-07-05T09:00:00+02:00_2021-07-05T20:30:00+02:00;2021-07-06T09:00:00+02:00_2021-07-06T20:30:00+02:00;2021-07-07T09:00:00+02:00_2021-07-07T20:30:00+02:00;2021-07-08T09:00:00+02:00_2021-07-08T20:30:00+02:00;2021-07-09T09:00:00+02:00_2021-07-09T20:30:00+02:00;2021-07-10T09:00:00+02:00_2021-07-10T20:30:00+02:00;2021-07-11T09:00:00+02:00_2021-07-11T20:30:00+02:00;2021-07-12T09:00:00+02:00_2021-07-12T20:30:00+02:00;2021-07-13T09:00:00+02:00_2021-07-13T20:30:00+02:00;2021-07-14T09:00:00+02:00_2021-07-14T20:30:00+02:00;2021-07-15T09:00:00+02:00_2021-07-15T20:30:00+02:00;2021-07-16T09:00:00+02:00_2021-07-16T20:30:00+02:00;2021-07-17T09:00:00+02:00_2021-07-17T20:30:00+02:00;2021-07-18T09:00:00+02:00_2021-07-18T20:30:00+02:00;2021-07-19T09:00:00+02:00_2021-07-19T20:30:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris