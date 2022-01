Faune & Flore de « La Pierre Monconseil » Plailly, 20 février 2022, Plailly.

Faune & Flore de « La Pierre Monconseil » Plailly

2022-02-20 14:00:00 – 2022-02-20 16:00:00

Plailly Oise Plailly

Accompagné par un Guide Naturaliste, vous partirez à la découverte de la Faune et de la Flore d’un site naturel remarquable, dit « La Pierre Monconseil, dans le bois de Morrière.

Sur ce parcours qui chemine entre des chaos de grès et landes à bruyères, vous pourrez apprendre à reconnaître les essences forestières et les animaux de la forêt : tilleul, charme , hêtre, pin sylvestre ou encore chevreuil n’auront plus de secret pour vous.

Accompagné par un Guide Naturaliste, vous partirez à la découverte de la Faune et de la Flore d’un site naturel remarquable, dit « La Pierre Monconseil, dans le bois de Morrière.

Sur ce parcours qui chemine entre des chaos de grès et landes à bruyères, vous pourrez apprendre à reconnaître les essences forestières et les animaux de la forêt : tilleul, charme , hêtre, pin sylvestre ou encore chevreuil n’auront plus de secret pour vous.

greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04

Accompagné par un Guide Naturaliste, vous partirez à la découverte de la Faune et de la Flore d’un site naturel remarquable, dit « La Pierre Monconseil, dans le bois de Morrière.

Sur ce parcours qui chemine entre des chaos de grès et landes à bruyères, vous pourrez apprendre à reconnaître les essences forestières et les animaux de la forêt : tilleul, charme , hêtre, pin sylvestre ou encore chevreuil n’auront plus de secret pour vous.

Karuna Nature

Plailly

dernière mise à jour : 2022-01-20 par