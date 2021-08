Faune, Faune, Faune Domaine de Kerguehennec, 19 septembre 2021, Bignan.

Domaine de Kerguehennec, le dimanche 19 septembre à 18:00

A partir du fameux ballet _L’Après-Midi d’un faune_ de Vaslav Nijinski, Valeria Giuga crée « Faune Faune Faune ». En collaboration avec Noëlle Simonet, elle travaille à partir des trois versions de Nijinski, Kurt Jooss (1966) et Jérôme Robbins (1953), pour recréer ce solo qui se répète et se transforme comme un rêve récurrent et entêtant. Le premier et le deuxième “faune” sont des remontages des œuvres originelles, celle de Nijinsky d’abord, puis celle de Jooss ensuite ; quand le troisième est une réécriture qui mélange les sources et brouille les pistes… De cette combinaison, une nouvelle forme jaillit ! accompagnée de la musique elle-même recomposée à partir de celle de Ryuichi Sakamoto, mélangeant sons électroniques, sons acoustiques et bribes du poème de Stéphane Mallarmé. _Distribution – Chorégraphie : Valeria Giuga / Remontages et reconstructions : Noëlle Simonet / Danse : Daniel Condamines Production – Labkine Coproduction – Résidence de création au Domaine de Kerguéhennec – Département du Morbihan / Musée de l’Orangerie – Musée d’Orsay, Paris_

En extérieur

Spectacle de Valeria Giuga et Noëlle Simonet à partir du ballet “L’après-midi d’un faune”

Domaine de Kerguehennec, 56500, Bignan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T18:30:00