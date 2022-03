Faune et flore des marais tufeux du Châtillonnais Talant, 9 mars 2022, Talant.

Faune et flore des marais tufeux du Châtillonnais Local LPO 3 Allée Célestin Freinet Talant

2022-03-09 – 2022-03-09 Local LPO 3 Allée Célestin Freinet

Talant Côte-d’Or Talant

EUR Par Colin Pellerin

Les marais tufeux du Châtillonnais abritent de nombreuses espèces animales et végétales méconnues des naturalistes, discrètes, et parfois menacées. Venez en savoir plus sur ces espèces et découvrir les sites de Côte-d’Or, patrimoine unique en France, où il est possible de les observer.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

pass sanitaire demandé

cote-dor@lpo.fr +33 3 80 56 27 02

Par Colin Pellerin

Les marais tufeux du Châtillonnais abritent de nombreuses espèces animales et végétales méconnues des naturalistes, discrètes, et parfois menacées. Venez en savoir plus sur ces espèces et découvrir les sites de Côte-d’Or, patrimoine unique en France, où il est possible de les observer.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

pass sanitaire demandé

Local LPO 3 Allée Célestin Freinet Talant

dernière mise à jour : 2022-02-18 par