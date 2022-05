Faune et flore des dunes de St Georges-de-la-Rivière

2022-08-23 – 2022-08-23 Il faut se transformer en lilliputien pour bien découvrir les plantes du sable (orpin, lotier, mousses…) adaptées à des conditions de vie extrêmes (vent, dessèchement, sol pauvre…) et les petites bêtes qui y vivent (escargots, insectes…).

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

