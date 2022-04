FAUNE ET FLORE DES BASSES VALLÉES Loire-Authion Loire-Authion Catégories d’évènement: Loire-Authion

Maine-et-Loire

FAUNE ET FLORE DES BASSES VALLÉES Loire-Authion, 5 mai 2022, Loire-Authion. FAUNE ET FLORE DES BASSES VALLÉES Loire Odyssée 20, Levée du Roi René Loire-Authion

2022-05-05 20:30:00 – 2022-05-05 22:00:00 Loire Odyssée 20, Levée du Roi René

Loire-Authion Maine-et-Loire Loire-Authion Présentation du marais de Briollay. Infos pratiques:

Inscription obligatoire. accueil@loire-odyssee.fr +33 2 41 57 37 55 https://www.loire-odyssee.fr/ Présentation du marais de Briollay. Infos pratiques:

Inscription obligatoire. Loire Odyssée 20, Levée du Roi René Loire-Authion

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Authion, Maine-et-Loire Autres Lieu Loire-Authion Adresse Loire Odyssée 20, Levée du Roi René Ville Loire-Authion lieuville Loire Odyssée 20, Levée du Roi René Loire-Authion Departement Maine-et-Loire

FAUNE ET FLORE DES BASSES VALLÉES Loire-Authion 2022-05-05 was last modified: by FAUNE ET FLORE DES BASSES VALLÉES Loire-Authion Loire-Authion 5 mai 2022 Loire-Authion maine-et-loire

Loire-Authion Maine-et-Loire