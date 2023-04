SORTIE SYLVOTHÉRAPIE 4 RUE DE LA LIBERATION, 14 mai 2023, Faulx.

La sylvothérapie est une pratique ancestrale qui a refait surface dans le monde moderne face à la montée du burn out, de la vie en ville et du stress. Elle contribue, grâce aux sons, aux odeurs, aux couleurs de la nature ou encore par les particules libérés par les arbres, à un meilleur équilibre du corps et de l’esprit.

En partenariat avec la Maison du Tourisme du Bassin de Pompey et la sylvothérapeute Lucie Coupé, profitez d’une séance de bien-être en forêt ! à travers différents ateliers, vous partirez en immersion à la découverte des arbres de la Forêt Communale de Faulx. Vous aurez l’occasion de faire de fabuleuses rencontres, tout en bénéficiant d’un moment de détente, d’apaisement et de partages.

Le monde de la forêt vous montrera sa richesse autant qu’il vous délivrera de messages.

RDV 9h45 devant la mairie de Faulx puis covoiturage vers la forêt.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 09:45:00 ; fin : 2023-05-14 12:30:00. 15 EUR.

4 RUE DE LA LIBERATION Devant la Mairie

Faulx 54790 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Sylvotherapy is an ancestral practice that has resurfaced in the modern world in the face of rising burn out, city life and stress. It contributes, thanks to the sounds, smells, colors of nature or by the particles released by the trees, to a better balance of body and mind.

In partnership with the Maison du Tourisme du Bassin de Pompey and the sylvotherapist Lucie Coupé, enjoy a well-being session in the forest! Through different workshops, you will go on a journey of discovery of the trees of the Forêt Communale de Faulx. You will have the opportunity to make fabulous encounters, while enjoying a moment of relaxation, soothing and sharing.

The world of the forest will show you its richness as much as it will deliver you messages.

RDV 9:45 am in front of the town hall of Faulx then carpooling towards the forest.

La silvoterapia es una práctica ancestral que ha resurgido en el mundo moderno ante el aumento del agotamiento, la vida en la ciudad y el estrés. Gracias a los sonidos, olores, colores de la naturaleza y a las partículas que desprenden los árboles, contribuye a un mejor equilibrio del cuerpo y la mente.

En colaboración con la Maison du Tourisme du Bassin de Pompey y la silvoterapeuta Lucie Coupé, ¡aproveche una sesión de bienestar en el bosque! A través de diferentes talleres, emprenderá un viaje de descubrimiento de los árboles del Forêt Communale de Faulx. Tendrá la oportunidad de realizar fabulosos encuentros, mientras disfruta de un momento de relajación, apaciguamiento y convivencia.

El mundo del bosque le mostrará su riqueza tanto como le dará mensajes.

Punto de encuentro a las 9.45 h delante del ayuntamiento de Faulx, a continuación viaje en coche compartido hasta el bosque.

Die Waldtherapie ist eine uralte Praxis, die in der modernen Welt angesichts der Zunahme von Burn-out, Stadtleben und Stress wieder aufgetaucht ist. Sie trägt durch die Klänge, Gerüche und Farben der Natur oder auch durch die von den Bäumen freigesetzten Partikel zu einem besseren Gleichgewicht von Körper und Geist bei.

In Zusammenarbeit mit dem Maison du Tourisme du Bassin de Pompey und der Waldtherapeutin Lucie Coupé können Sie eine Wellness-Sitzung im Wald genießen! In verschiedenen Workshops tauchen Sie ein und entdecken die Bäume des Gemeindewaldes von Faulx. Sie haben die Möglichkeit, wunderbare Begegnungen zu machen und gleichzeitig einen Moment der Entspannung, der Beruhigung und des Austauschs zu genießen.

Die Welt des Waldes wird Ihnen ihren Reichtum zeigen und Ihnen Botschaften übermitteln.

Treffpunkt: 9.45 Uhr vor dem Rathaus von Faulx, dann in Fahrgemeinschaften zum Wald.

Mise à jour le 2023-04-14 par TOURISME BASSIN de POMPEY