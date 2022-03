28e Marché aux fleurs et à la décoration de jardin Dans les rues du village 57570 Rodemack Moselle Faulbach Catégories d’évènement: Faulbach

28e Marché aux fleurs et à la décoration de jardin Dans les rues du village 57570 Rodemack Moselle, 1 mai 2022 09:00, Faulbach. Dimanche 1 mai, 09h00 Sur place Entrée libre. Participation uniquement sur inscription. si.rodemack@orange.fr, http://www.rodemack.com 28e édition du Marché aux fleurs et à la décoration de jardin le dimanche 1er mai 2022 de 9 à 18 heures dans les ruelles du vieux bourg fortifié de Rodemack en Moselle. 28e édition du Marché aux fleurs et à la décoration de jardin le dimanche 1er mai 2022 de 9 à 18 heures dans les ruelles du vieux bourg fortifié de Rodemack en Moselle, un des « Plus Beaux Villages de France ». De nombreux exposants proposeront des fleurs de balcon, plantes à massifs, vivaces, plantes aromatiques, replants de légumes, arbustes d’ornement etc., ainsi qu’un grand choix d’objets de décoration pour jardins et balcons, et aussi de la brocante de jardin. Il y aura également des produits à base de plantes ou de fleurs (savons, miel, confitures, jus de fruits, liqueurs, épices…).

Petite restauration sur place.

L’entrée est libre et gratuite.

