24e Brocante et vide-greniers à Rodemack Dans les rues du village 57570 Rodemack Moselle, 4 septembre 2022 09:00, Faulbach. Dimanche 4 septembre, 09h00 Sur place Entrée libre et gratuite si.rodemack@orange.fr, http://www.rodemack.com, 0382512550

Brocante et vide-greniers dans les ruelles du vieux bourg fortifié de Rodemack en Moselle, proche des frontières luxembourgeoises et allemandes. 24e Foire à la Brocante et vide-greniers, le dimanche 4 septembre, de 9 à 17 heures, dans les ruelles du vieux bourg fortifié de Rodemack en Moselle, proche des frontières luxembourgeoises et allemandes. De nombreux exposants, venus de toute la Grande Région, attendront les amoureux des vieilles choses ou simples flâneurs à la recherche d’une bonne affaire ou de la perle rare. Cette brocante sera aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir le joli village de Rodemack qui est classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ».

Pour garantir la qualité de la brocante, les vêtements, chaussures, copies d’antiquités et objets neufs ne sont pas autorisés.

Prix des emplacements : 3 m linéaires = 10 € (minimum 3 m ou multiple de 3, donc 6 m, 9 m etc.)

Petite restauration sur place (boissons, sandwichs, gaufres, tartes…)

