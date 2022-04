FAUGÈRES INVITE Laurens Laurens Catégories d’évènement: Hérault

Laurens

FAUGÈRES INVITE Laurens, 19 juin 2022, Laurens.

2022-06-19 – 2022-06-19

La fête du cru faugères de 10h30 à 18h au Château Saint Jean de Grézan. Salon de l'appellation faugères ouvert au public : découverte et dégustation de vin, musiciens, exposition d'artistes, atelier autour de la gastronomie, etc.

