UN SAVOIR-FAIRE A PARTAGER Faugères

Faugères Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l'UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c'est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d'activités sur le terrain! Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau Vilavigne Faugères (ancien caveau de vente des Crus Faugères).

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau Vilavigne Faugères (ancien caveau de vente des Crus Faugères).

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau Vilavigne Faugères (ancien caveau de vente des Crus Faugères). . Faugères 34600 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-19

