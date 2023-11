FAUGÈRES CAVES EN FÊTE ! Faugères, 2 décembre 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Portes ouvertes des caves du village de Faugères pour une journée de fête de 10h à 17h : Château Haut-Lignières, Domaine Bardi d’Alquier, Domaine Binet-Jacquet, Domaine Cébène, Domaine Florence Alquier, Domaine Les Serrals, Domaine Pastor, Mas d’Alezon, Mas des Capitelles, Mas Lou, Les Crus Faugères Mas Olivier et Les Grands Vins du Terroir.

Dîner des chefs à 19h à la Maison d’hôtes La Galante..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



Open house at Faugères village wineries for a day of celebration from 10am to 5pm: Château Haut-Lignières, Domaine Bardi d?Alquier, Domaine Binet-Jacquet, Domaine Cébène, Domaine Florence Alquier, Domaine Les Serrals, Domaine Pastor, Mas d?Alezon, Mas des Capitelles, Mas Lou, Les Crus Faugères Mas Olivier and Les Grands Vins du Terroir.

Chefs’ dinner at 7pm at Maison d’hôtes La Galante.

Jornada de puertas abiertas en las bodegas del pueblo de Faugères, de 10.00 a 17.00 horas: Château Haut-Lignières, Domaine Bardi d’Alquier, Domaine Binet-Jacquet, Domaine Cébène, Domaine Florence Alquier, Domaine Les Serrals, Domaine Pastor, Mas d’Alezon, Mas des Capitelles, Mas Lou, Les Crus Faugères, Mas Olivier y Les Grands Vins du Terroir.

Cena de chefs a las 19:00 h en la Maison d’hôtes La Galante.

Offene Türen der Weinkeller im Dorf Faugères für einen Festtag von 10 bis 17 Uhr: Château Haut-Lignières, Domaine Bardi d’Alquier, Domaine Binet-Jacquet, Domaine Cébène, Domaine Florence Alquier, Domaine Les Serrals, Domaine Pastor, Mas d’Alezon, Mas des Capitelles, Mas Lou, Les Crus Faugères Mas Olivier und Les Grands Vins du Terroir.

Abendessen der Köche um 19 Uhr im Maison d’hôtes La Galante.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT AVANT-MONTS