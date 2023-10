CONCERT – DUO HORS DES SENTIERS BATTUS Faugères, 10 novembre 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Concert du duo Hors des Sentiers Battus à 19h au Domaine Les Serrals.

Marion Picot – violoncelle, Jean-Baptiste Morel- contrebasse. Tarif :10€. Sur réservation..

2023-11-10 19:00:00 fin : 2023-11-10 . .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



Concert by the duo Hors des Sentiers Battus at 7pm at Domaine Les Serrals.

Marion Picot – cello, Jean-Baptiste Morel- double bass. Price: 10? Reservations required.

Concierto del dúo Hors des Sentiers Battus a las 19:00 h en el Domaine Les Serrals.

Marion Picot – violonchelo, Jean-Baptiste Morel – contrabajo. Precio: 10? Sólo con reserva previa.

Konzert des Duos Hors des Sentiers Battus um 19 Uhr in der Domaine Les Serrals.

Marion Picot – Violoncello, Jean-Baptiste Morel – Kontrabass. Preis: 10 ? Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT AVANT-MONTS