UN SAVOIR-FAIRE A PARTAGER Faugères, 10 octobre 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous à 13h45 au Caveau de vente des Crus Faugères sur D909..

Faugères 34600 Hérault Occitanie



Traditional constructive technique of the Dry Stone, inscribed in UNESCO in the Intangible Cultural Heritage of Humanity since 28/11/2018. Come and rediscover it: it’s a pleasure! With us every Tuesday for 3 hours of activities on the field! Meet at 1:45 pm at the Caveau de vente des Crus Faugères on D909.

La técnica de construcción tradicional de la piedra seca, catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 28/11/2018. Ven a redescubrirla: ¡es un placer! ¡Acompáñanos todos los martes durante 3 horas de actividades sobre el terreno! Cita a las 13:45 en el Caveau de vente des Crus Faugères, en la D909.

Die traditionelle Bautechnik des Trockenmauerbaus, die am 28.11.2018 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde. Kommen Sie und entdecken Sie sie neu: Es macht Spaß! Kommen Sie mit uns jeden Dienstag für 3 Stunden ins Gelände! Wir treffen uns um 13:45 Uhr am Verkaufskeller der Crus Faugères auf der D909.

