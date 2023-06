LES TEMPS DU PATRIMOINE – DE LA PIERRE ET DU VIN… Faugères, 8 octobre 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Avec Murielle, guide conférencier, laissez-vous conter les Monts de Faugères. Un voyage autour de la pierre, de la géologie à l’œnologie. Découvrez le site des Mates Basses, propriété du Parc Naturel Régional Du Haut Languedoc et une technique ancestrale avec l’association « Pierres sèches ». Dégustation. Durée 3h. Équipement adéquat et eau. Gratuit, nombre de places limité. Sur réservation..

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-08 . .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



Let Murielle, one of our guides, tell you all about the Monts de Faugères. A journey around stone, from geology to ?nology. Discover the Mates Basses site, owned by the Parc Naturel Régional Du Haut Languedoc, and an ancestral technique with the « Pierres sèches » association. Tasting session. Duration 3h. Appropriate equipment and water required. Free, limited number of places. Please book in advance.

Deje que Murielle, guía turística, le cuente todo sobre los Montes de Faugères. Un viaje por la piedra, de la geología a la nología. Descubra el yacimiento de Mates Basses, propiedad del Parc Naturel Régional Du Haut Languedoc, y una técnica ancestral con la asociación « Pierres sèches ». Degustación. Duración: 3 horas. Necesario material adecuado y agua. Gratuito, plazas limitadas. Con cita previa.

Lassen Sie sich von Murielle, einer Fremdenführerin, die Monts de Faugères erzählen. Eine Reise rund um den Stein, von der Geologie bis zur Nologie. Entdecken Sie den Ort Les Mates Basses, Eigentum des Regionalen Naturparks Du Haut Languedoc, und eine althergebrachte Technik mit dem Verein « Pierres sèches » (trockene Steine). Anschließend gibt es eine Kostprobe. Dauer: 3 Stunden. Angemessene Ausrüstung und Wasser. Kostenlos, begrenzte Anzahl an Plätzen. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT AVANT-MONTS