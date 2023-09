PLANET’ADOS – DRONES Faugères, 20 septembre 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Bouge avec PLANET’ADOS ET LE PIJ ! (pour les 11-17 ans)

Drones : Conduite et atelier de règlementations de 13h45 à 17h.

Un drone c’est quoi ?

Les métiers autour du digital

En partenariat avec le CRIJ à Faugères

Rendez-vous à 13h45 à Magalas (siège de la Communauté de Communes) Gratuit.

Adhésion annuelle à Planet’ Ados : 15€.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



Get moving with PLANET’ADOS AND LE PIJ! (for 11-17 year-olds)

Drones: Driving and regulations workshop from 1:45pm to 5pm.

What is a drone?

Digital professions

In partnership with the CRIJ in Faugères

Meeting at 1:45pm at Magalas (Communauté de Communes headquarters) Free.

Annual Planet’ Ados membership: 15?

¡Muévete con PLANET’ADOS Y EL PIJ! (para jóvenes de 11 a 17 años)

Drones: taller de conducción y normativa de 13.45 a 17.00 h.

¿Qué es un dron?

Carreras digitales

En colaboración con el CRIJ de Faugères

Encuentro a las 13.45 h en Magalas (sede de la Communauté de Communes) Gratuito.

Abono anual Planet’ Ados: 15?

Beweg dich mit PLANET’ADOS UND LE PIJ! (für 11- bis 17-Jährige)

Drohnen: Fahren und Workshop zu den Vorschriften von 13:45 bis 17:00 Uhr.

Was ist eine Drohne?

Berufe rund um die Digitalisierung

In Partnerschaft mit dem CRIJ in Faugères

Treffpunkt um 13:45 Uhr in Magalas (Sitz der Communauté de Communes) Kostenlos.

Jahresmitgliedschaft bei Planet’ Ados: 15?

Mise à jour le 2023-09-11 par OT AVANT-MONTS