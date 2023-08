JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Faugères, 16 septembre 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Portes ouvertes aux Moulins de Faugères venez en famille découvrir les moulins de Faugères. Ce site exceptionnel : jeu de piste, location de cerf-volant, jeux ludiques, visites guidées … Les moulins n’auront plus aucun secret pour vous. Le + : empruntez le comporte, le sac à dos vigneron plein de surprises pour petits et grands à l’Office du tourisme et apportez votre pique-nique ! Entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



Open House at the Moulins de Faugères Come and discover the Moulins de Faugères with your family. This exceptional site: treasure hunt, kite rental, fun games, guided tours… The mills will hold no secrets for you. Bonus: borrow the winegrower’s backpack full of surprises for young and old from the Tourist Office, and bring your own picnic! Free admission.

Jornada de puertas abiertas en los Moulins de Faugères Venga a descubrir los Moulins de Faugères en familia. Este lugar excepcional: búsqueda del tesoro, alquiler de cometas, juegos lúdicos, visitas guiadas… Los molinos no tendrán secretos para ti. Bonus: pida prestada en la Oficina de Turismo la mochila del viticultor llena de sorpresas para grandes y pequeños y traiga su propio picnic Entrada gratuita.

Tag der offenen Tür in den Mühlen von Faugères Kommen Sie mit Ihrer Familie und entdecken Sie die Mühlen von Faugères. Dieser außergewöhnliche Ort: Schnitzeljagd, Drachenverleih, Spiele, geführte Besichtigungen … Die Mühlen werden kein Geheimnis mehr für Sie haben. Das Plus: Leihen Sie sich den comporte, den Winzerrucksack voller Überraschungen für Groß und Klein, beim Fremdenverkehrsamt aus und bringen Sie Ihr Picknick mit! Freier Eintritt.

