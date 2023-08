COLLECTE CITOYENNE DE DÉCHETS SAUVAGES Faugères, 16 septembre 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Dans le cadre du World CleanUp Day 2023, l’Association C.O.M.E organise une Collecte Citoyenne de déchets sauvages de 9h à 11h avec la participation de la Mairie de Faugères. Rendez-vous sur la Place de la Mairie. Équipements recommandés : une paire de gants, un gilet de signalisation et … votre bonne humeur. Apéritif offert par la Mairie..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



As part of World CleanUp Day 2023, the C.O.M.E Association is organizing a Citizens’ Litter Pick from 9am to 11am, with the participation of the Faugères Town Hall. Meet on the Place de la Mairie. Recommended equipment: a pair of gloves, a warning vest and … your good humor. Aperitif offered by the Mairie.

En el marco del Día Mundial de la Limpieza 2023, la asociación C.O.M.E. organiza una recogida de basura de 9.00 a 11.00 horas con la participación del Ayuntamiento de Faugères. Encuentro en la Place de la Mairie. Equipo recomendado: un par de guantes, un chaleco reflectante y… su buen humor. Aperitivo ofrecido por la Mairie.

Im Rahmen des World CleanUp Day 2023 organisiert der Verein C.O.M.E von 9 bis 11 Uhr eine Bürgersammlung von wildem Müll, an der sich auch das Rathaus von Faugères beteiligt. Treffpunkt ist der Place de Mairie (Rathausplatz). Empfohlene Ausrüstung: ein Paar Handschuhe, eine Warnweste und … Ihre gute Laune. Der Aperitif wird vom Rathaus angeboten.

