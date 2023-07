TERRÂN’HOM – BALADE EN FORÊT Faugères, 22 août 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Pique-nique partagé avec les ânes de Terrân’Hom. Détente et convivialité dans un lieu calme et ombragé de 10h30 à 14h . Pour familles et adultes solos. Tarif : 20€ par adulte, 15€ par enfant – pique-nique inclus. Sur réservation..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 . .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



Picnic shared with Terrân’Hom donkeys. Relaxation and conviviality in a quiet, shady spot from 10.30am to 2pm. For families and single adults. Price: 20? per adult, 15? per child – picnic included. Reservations required.

Picnic compartido con los burros de Terrân’Hom. Relajación y convivencia en un lugar tranquilo y sombreado de 10.30 a 14.00 h. Para familias y adultos solos. Precio: 20 euros por adulto, 15 euros por niño – picnic incluido. Reserva obligatoria.

Gemeinsames Picknick mit den Eseln von Terrân’Hom. Entspannung und Geselligkeit an einem ruhigen und schattigen Ort von 10:30 bis 14:00 Uhr . Für Familien und alleinstehende Erwachsene. Preis: 20? pro Erwachsener, 15? pro Kind – Picknick inbegriffen. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT AVANT-MONTS