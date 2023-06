NUIT DES ÉTOILES Faugères, 12 août 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Rencontres et observation aux Moulins de Faugères avec l’Association d’Astronome Raffaeli.

Animation musicale “Caddie Swing Musique”.

Entrée libre. Sur place Petite restauration , buvette, producteurs de vins, produits locaux..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



Encounters and observation at the Moulins de Faugères with the Association d’Astronome Raffaeli.

Musical entertainment by Caddie Swing Musique.

Free admission. Snacks, refreshments, wine producers, local produce.

Reuniones y observación en los Moulins de Faugères con la Association d’Astronome Raffaeli.

Animación musical a cargo de Caddie Swing Musique.

Entrada gratuita. Aperitivos y refrescos, productores de vino, productos locales.

Begegnungen und Beobachtungen in den Mühlen von Faugères mit der Astronomenvereinigung Raffaeli.

Musikalische Unterhaltung von Caddie Swing Musique.

Der Eintritt ist frei. Vor Ort kleine Snacks, Getränke, Weinhersteller, lokale Produkte.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT AVANT-MONTS