LES TRANSVERSALES – LÀ OÙ VONT NOS PÈRES Faugères, 21 juillet 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

BD Concert – Cie La Curieuse

Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et de ces images fortes pour créer, seul avec sa contrebasse une musique intérieure, douce et puissante, entre écriture et improvisation. Entrée libre. Sur place Petite restauration , buvette, producteurs de vins, produits locaux et food trucks..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



BD Concert – Cie La Curieuse

Florent Hermet draws inspiration from this universal story and its powerful images to create, alone with his double bass, an inner music, gentle and powerful, between writing and improvisation. Free admission. Snacks and refreshments, wine producers, local produce and food trucks.

Concierto BD – Cie La Curieuse

Florent Hermet se inspira en esta historia universal y en sus poderosas imágenes para crear, solo con su contrabajo, una música interior, suave y poderosa, a medio camino entre la escritura y la improvisación. Entrada gratuita. En el lugar: pequeña zona de restauración, bar de refrescos, productores de vino, productos locales y food trucks.

Comic-Konzert – Cie La Curieuse

Florent Hermet lässt sich von dieser universellen Geschichte und den starken Bildern inspirieren, um allein mit seinem Kontrabass eine innere Musik zu schaffen, sanft und kraftvoll, zwischen Komposition und Improvisation. Der Eintritt ist frei. Vor Ort Kleine Speisen, Getränke, Weinproduzenten, lokale Produkte und Food Trucks.

