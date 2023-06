MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS Faugères, 10 juillet 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture

De 19h à 23h sur la place Émile Ségui.

Soirée festive autour de délicieuses assiettes fermières composées devant vous par nos producteurs, artisans et vignerons : un régal pour tous les sens !

Animation musicale “ MARYLIN’MUSICS ” – Pop Rock

Restauration sur place.

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 . .

Faugères 34600 Hérault Occitanie



In partnership with the Chamber of Agriculture

From 7pm to 11pm on Place Émile Ségui.

A festive evening of delicious farmhouse dishes prepared in front of you by our producers, artisans and winemakers: a feast for all the senses!

Musical entertainment ? MARYLIN’MUSICS ? – Pop Rock

Catering on site

En colaboración con la Cámara de Agricultura

De 19:00 a 23:00 horas en la plaza Émile Ségui.

Una velada festiva con deliciosos platos de granja preparados delante de usted por nuestros productores, artesanos y viticultores: ¡un placer para todos los sentidos!

Animación musical ? MARYLIN’MUSICS ? – Pop Rock

Catering in situ

In Partnerschaft mit der Landwirtschaftskammer

Von 19 Uhr bis 23 Uhr auf dem Platz Émile Ségui.

Festlicher Abend mit köstlichen Bauernhoftellern, die von unseren Erzeugern, Handwerkern und Winzern vor Ihren Augen zusammengestellt werden: ein Genuss für alle Sinne!

Musikalische Unterhaltung ? MARYLIN’MUSICS ? – Pop Rock

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-05-31 par OT AVANT-MONTS