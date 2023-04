JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS – FÊTE DU PAIN & DU VENT, 20 mai 2023, Faugères.

Á partir de 9h : Visite des moulins – Expo : Oeuvres des enfants de l’école de Faugères, Cerfs -volants- Balades : Écocitoyenne, avec les ânes- Ateliers : Pierres sèches, petits moulins, cerfs-volants, pâte à sel, pain à la boulangerie – Animations & démonstrations aériennes – Concours du meilleur pain amateur.

Détails sur: https://tourisme-avant-monts.fr/non-classifiee/la-fete-du-pain-et-du-vent.

Faugères 34600 Hérault Occitanie



From 9 am: Visit of the mills – Exhibition: Works of the children of the school of Faugères, Kites – Walks: Eco-citizen, with the donkeys – Workshops: Dry stones, small mills, kites, salt dough, bread at the bakery – Animations & aerial demonstrations – Contest of the best amateur bread.

Details on: https://tourisme-avant-monts.fr/non-classifiee/la-fete-du-pain-et-du-vent

A partir de las 9h: Visita de los molinos – Exposición: Trabajos de los niños de la escuela de Faugères, Cometas – Paseos: Eco-ciudadano, con los burros – Talleres: Piedras secas, pequeños molinos, cometas, masa de sal, pan en la panadería – Animaciones & demostraciones aéreas – Concurso del mejor pan aficionado.

Más información en: https://tourisme-avant-monts.fr/non-classifiee/la-fete-du-pain-et-du-vent

Weitere Informationen unter: https://tourisme-avant-monts.fr/non-classifiee/la-fete-du-pain-et-du-vent

