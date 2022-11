FAUGÈRES CAVES EN FÊTE AU DOMAINE FLORIAN PASTOR

Dans le cadre de la 3ème Édition des Caves en fête organisé par Faugères L'Échappée Belle, journée porte-ouverte au Domaine Florian Pastor de 10h à 17h : Dégustation des deux premiers millésimes du domaine dans les vignes, jeu concours et atelier restauration de mur avec l'association Les Pierres Sèches. Sur réservation.

