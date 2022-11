FAUGÈRES CAVES EN FÊTE AU DOMAINE FLORENCE ALQUIER Faugères Faugères Catégories d’évènement: Faugères

Hérault Dans le cadre de la 3ème Édition des Caves en fête organisé par Faugères L’Échappée Belle, journée porte-ouverte au Domaine Florence Alquier de 10h à 17h : Dégustation des nouveaux millésimes en cuves et barriques. Sur réservation. Dans le cadre de la 3ème Édition des Caves en fête organisé par Faugères L’Échappée Belle, journée porte-ouverte au Domaine Florence Alquier de 10h à 17h : Dégustation des nouveaux millésimes en cuves et barriques. Sur réservation. https://forms.gle/wv8zSREpPzx12iJ4A Faugères

