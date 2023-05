1ère Brocante du TCA Faubourg Saint Eutrope, 6 août 2023, Saint-Jean-d'Angély.

Saint-Jean-d’Angély,Charente-Maritime

Le Tennis Club Angérien organise sa 1ère brocante réservée aux particuliers. Restauration et Buvette sur place. 2.5€/ml..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . .

Faubourg Saint Eutrope Pôle Sportif du Graveau

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



The Tennis Club Angérien organizes its 1st flea market reserved for individuals. Catering and refreshments on site. 2.5?/ml.

El Tennis Club Angérien organiza su primer mercadillo para particulares. Catering y refrescos in situ. 2.5?/ml.

Der Tennis Club Angérien organisiert seinen ersten Flohmarkt für Privatpersonen. Essen und Trinken vor Ort. 2.5/ml.

Mise à jour le 2023-05-25 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme