Histoires contées par Michel Galaret Faubourg du Grès Villeneuve, 1 décembre 2023, Villeneuve.

Villeneuve,Aveyron

Le conteur Michel Galaret vous emmène dans ses histoires vendredi 1er décembre 2023 à 20h30 au centre socio-culturel de Villeneuve. Organisé par Familles Rurales et la Médiathèque..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Faubourg du Grès

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie



Storyteller Michel Galaret takes you on a storytelling tour on Friday December 1, 2023 at 8:30pm at the Villeneuve socio-cultural center. Organized by Familles Rurales and the Médiathèque.

El cuentacuentos Michel Galaret le hará viajar a través de sus cuentos el viernes 1 de diciembre de 2023 a las 20.30 h en el centro sociocultural de Villeneuve. Organizado por Familles Rurales y la Médiathèque.

Der Geschichtenerzähler Michel Galaret nimmt Sie am Freitag, den 1. Dezember 2023 um 20:30 Uhr im soziokulturellen Zentrum von Villeneuve mit in seine Geschichten. Organisiert von Familles Rurales und der Mediathek.

