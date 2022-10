Atelier Musique et Texte Faubourg des Musiques Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier Musique et Texte Faubourg des Musiques, 14 octobre 2022, Lille. Atelier Musique et Texte Vendredi 14 octobre, 18h30 Faubourg des Musiques

Gratuit sur inscription

Cette année la Cie de l’Interlock s’associe au Faubourg des Musiques pour proposer un atelier de recherche Musique & Texte Faubourg des Musiques 15 avenue Verhaeren Faubourg de Béthune Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:ciedelinterlock@orange.fr »}, {« link »: « http://www.interlock.fr »}]

03 20 44 89 96 Cet atelier s’articule autour de la question comment accompagner des comédien.ne.s en musique et en direct ? Pistes de réflexion, écueils à éviter, conseils, cet atelier s’adresse aux musicien.ne.s intéressé.e.s par la création dans le cadre du spectacle vivant et notamment des lectures musicales. L’atelier est animé par Martine Delannoy, metteuse en scène et artiste associée à la Cie de l’Interlock et ex-chanteuse du duo Les Belles Lurettes. Forte de sa formation et de son expérience de comédienne, elle vous proposera différents textes à accompagner. Venez donc avec vos instruments ! L’atelier se veut être un laboratoire, tout le monde est bienvenu et peut proposer textes et musiques ! Infos pratiques :

Un vendredi sur deux à partir du 30 septembre 2022

(Sauf vacances scolaires)

Prochain atelier le 14/10/2022

18h30-20h00 Au Faubourg des Musiques

15 Avenue Verhaeren

59000 Lille Pour toute question :

03 20 29 68 13

ciedelinterlock@orange.fr

www.interlock.fr La Cie de l’Interlock est soutenue pour ses actions par :

L’ANCT, le Département du Nord et la Ville de Lille

