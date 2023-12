TOURNOI DES 4 NATIONS HOCKEY Faubourg de Poissompré Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Épinal Vosges

Début : Vendredi 2024-02-09 16:00:00

fin : 2024-02-09 Rencontre sur 4 matchs des équipes de Hockey sur glace évoluant dans l’élite mondiale Tournois des 4 Nations Hockey.

Pass Intégral donnant accès aux matchs du vendredi 09/02/2024 et du samedi 10/02/2024

Le vendredi 09/02/2024

Match 1 Danemark – Norvège à 16h00; Ouverture des portes dès 15h00

Match 2 France – Autriche à 20h00; Ouverture des portes dès 19h00

Le samedi 10/02/2024

Match 3 Autriche rencontrant soit le Danemark ou la Norvège à 16h00.Ouverture des portes dès 15h00

Match 4 France rencontrant soit le Danemark ou la Norvège à 20h00Ouverture des portes dès 19h00 Ce sera finalement deux ans plus tard. Les 21 et 22 avril prochains, les meilleurs hockeyeurs français disputeront deux matchs à Epinal face à la Lettonie dans le cadre de la préparation au Mondial. Une équipe de France accompagnée par un entraineur qui connait bien les lieux puisqu’il s’agit de Philippe Bozon, l’ancien coach spinalien en 2015. Avant de jouer à Epinal, les Bleus se déplaçeront en Suisse pour jouer deux matchs face à l’équipe locale les 15 et 17 avril. Ils termineront ensuite leur préparation en Italie avant de se rendre à Ljubljana en Slovénie, lieu du Mondial du 1er au 9 mai..

Faubourg de Poissompré PATINOIRE D'EPINAL

Épinal 88000 Vosges Grand Est

