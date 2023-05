CYCLOMONTAGNARDE DES VOSGES DU SUD Faubourg de la Croisette, 8 juillet 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Cette randonnée Cyclomontagnarde s’effectue en un ou deux jours, sur une distance de 220 km et 4 200 m de dénivelé Le départ se fait au Palais des Congrès de Remiremont. Ceux qui prennent l’option deux jours peuvent être hébergés dans des lycées romarimontains le vendredi et le samedi soir, avec une formule demi-pension. Les circuits empruntent des petites routes de montagne, vallées de la Moselle et de la Moselotte, plateau des Mille étangs, et en option, la célèbre Planche des Belles Filles.

D’autres possibilités seront offertes : deux circuits plus « légers », circuits « Découverte », avec une distance et un dénivelé plus abordables. et grande nouveauté, un circuit Gravel sur routes et chemins.

Cette randonnée offre le tarif réduit aux licenciés FFCT. Tout public

Dimanche 2023-07-08 à 04:00:00 ; fin : 2023-07-08 20:00:00. 35 EUR.

Faubourg de la Croisette Parking du Champ de Mars

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



This Cyclomontagnarde ride is done in one or two days, over a distance of 220 km and 4,200 m of ascent. The departure is at the Palais des Congrès in Remiremont. Those who take the two-day option can be accommodated in high schools in Remiremont on Friday and Saturday evenings, with a half-board formula. The circuits take small mountain roads, valleys of the Moselle and Moselotte, plateau of the Thousand Ponds, and as an option, the famous Planche des Belles Filles.

Other possibilities will be offered: two « lighter » circuits, « Discovery » circuits, with a more affordable distance and altitude difference. And a great novelty, a Gravel circuit on roads and paths.

This tour offers a reduced rate to FFCT members

Esta marcha Cyclomontagne se realiza en uno o dos días, sobre una distancia de 220 km y 4.200 m de desnivel. La salida se efectúa en el Palacio de Congresos de Remiremont. Los que tomen la opción de dos días podrán alojarse en escuelas de Remiremont el viernes y el sábado por la noche, con una fórmula de media pensión. Las rutas discurren por pequeñas carreteras de montaña, los valles del Mosela y la Moselotte, la Meseta de los Mil Étangs y, opcionalmente, la famosa Planche des Belles Filles.

Se ofrecerán otras posibilidades: dos circuitos « más ligeros », circuitos « Discovery », con una distancia y un desnivel más asequibles. Y una gran novedad, un circuito Gravel por caminos y senderos.

Este circuito ofrece una tarifa reducida para los miembros de la FFCT

Diese Radtour kann an einem oder zwei Tagen über eine Strecke von 220 km und 4 200 m Höhenunterschied unternommen werden. Der Start erfolgt am Palais des Congrès in Remiremont. Diejenigen, die die zweitägige Option wählen, können am Freitag- und Samstagabend in Gymnasien in Romarimont untergebracht werden und erhalten Halbpension. Die Strecken führen über kleine Bergstraßen, durch die Täler der Mosel und der Moselotte, über das Plateau der tausend Teiche und optional über die berühmte Planche des Belles Filles.

Es werden auch andere Möglichkeiten angeboten: zwei « leichtere » Touren, die « Entdeckungstouren », mit erschwinglicheren Entfernungen und Höhenunterschieden. und eine große Neuheit, eine Gravel-Tour auf Straßen und Wegen.

Diese Wanderung bietet FFCT-Lizenzinhabern einen ermäßigten Tarif

