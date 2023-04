Visites guidées de Faubourg d’Amiens Cemetery et Arras Memorial Faubourg d’Amiens Cemetery et Arras Memorial, 12 mai 2023, Arras.

Faubourg d’Amiens Cemetery, Arras Memorial et Arras flying Services Memorial composent le site emblématique de mémoire situé à proximité de la citadelle d’Arras, et géré par la Commonwealth War Graves Commission.

Conçus par Sir Edwin Lutyens, avec des sculptures de Sir William Reid Dick, le cimetière et les monuments commémorent au total environ 38 000 membres des forces du Commonwealth, tombés principalement lors de la Première Guerre mondiale. Le site est notamment évocateur de la tristement célèbre et sanglante bataille d’Arras, qui s’est déroulé du 9 avril au 16 mai 1917.

Afin de faire connaitre aux plus jeunes l’histoire de cet emblématique site de mémoire, la Commonwealth War Graves propose des visites guidées à destination des écoles le vendredi 12 mai à 10h et 11h.

Faubourg d’Amiens Cemetery et Arras Memorial 50.287087, 2.760688 Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « visitcwgc@cwgc.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 21 52 75 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T10:00:00+02:00 – 2023-05-12T12:30:00+02:00

CWGC