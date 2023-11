Marché festif de producteurs Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon, 31 octobre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Producteurs, buvette, restauration.. Structure foraine pour les enfants… Concert dès 18h avec La compagnie des Kikidekonafon…

De quoi faire la fête ensemble le jour même d’Halloween !.

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 20:00:00. .

Faubourg Constant

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Producers, refreshment stands, catering… Fairground structure for children… Concert from 6pm with La compagnie des Kikidekonafon…

A great way to celebrate Halloween together!

Productores, chiringuitos, catering… Estructura de feria para niños… Concierto a partir de las 18:00 h con La compagnie des Kikidekonafon…

¡Todo lo que hay que hacer para celebrar Halloween!

Produzenten, Getränkestand, Verpflegung… Rummelplatz für die Kinder… Konzert ab 18 Uhr mit La compagnie des Kikidekonafon…

Gemeinsam feiern am Tag von Halloween!

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay