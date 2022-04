Faubourg 26 – Théâtre “Climax” spectacle burlesque musical Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme

Saillans

Faubourg 26 – Théâtre “Climax” spectacle burlesque musical Saillans, 15 avril 2022, Saillans. Faubourg 26 – Théâtre “Climax” spectacle burlesque musical Faubourg 26 11 Faubourg du Temple Saillans

2022-04-15 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-15 Faubourg 26 11 Faubourg du Temple

Saillans Drôme Saillans EUR La Compagnie Zigomatic vient tirer la sonnette d’alarme en s’attaquant à la question de l’urgence climatique. Les 4 comédiens-chanteurs-danseurs et mimes nous embarquent dans un road-movie souvent loufoque, férocement drôle mais fertile et libérateur ! assofaubourg26@gmail.com http://www.faubourg26.com/ Faubourg 26 11 Faubourg du Temple Saillans

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saillans Autres Lieu Saillans Adresse Faubourg 26 11 Faubourg du Temple Ville Saillans lieuville Faubourg 26 11 Faubourg du Temple Saillans Departement Drôme

Saillans Saillans Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saillans/

Faubourg 26 – Théâtre “Climax” spectacle burlesque musical Saillans 2022-04-15 was last modified: by Faubourg 26 – Théâtre “Climax” spectacle burlesque musical Saillans Saillans 15 avril 2022 Drôme Saillans

Saillans Drôme