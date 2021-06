FATUM FATRAS la corne des pâtures 45130 baule, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Baule.

FATUM FATRAS

la corne des pâtures 45130 baule, le samedi 3 juillet à 22:00

Fatum Fatras puise son inspiration dans les thèmes traditionnels des Balkans et des pays du bassin méditerranéen, sans jamais oublier sa culture occidentale et son goût pour le Rock’n’roll. le groupe déballe son univers rocambolesque et coloré pour un live énergique et généreux sur des chansons Turcs, Roumaines, Kurdes… Le bal est ouvert, Ladies and Gentlemen chaussez vos plus beaux souliers !

entrée libre, participation au chapeau

Concert

