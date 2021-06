Fatoumata Diawara Théâtre silvain, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Marseille.

Fatoumata Diawara

Théâtre silvain, le mercredi 7 juillet à 19:00

Ambassadrice de la culture malienne et porte-parole de l’Afrique moderne, Fatoumata Diawara fait une halte au Festival de Marseille avec, dans ses bagages, sons électroniques et musiques en héritage. Soirée présentée en coréalisation avec le festival Africa Fête et en soutien à SOS Méditerranée. Déroulé de la soirée : > 19:00 // Rencontre « Femmes en Méditerranée, regards croisés » avec la navigatrice Alexia Barrier, Hara Kaminara, photographe en mission à bord de l’Aquarius et Sophie Beau, directrice et co-fondatrice de SOS MEDITERRANEE. > 20:00 // Masoala (première partie) > 21:30 // Fatoumata Diawara

de 5 à 12€

Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T19:00:00 2021-07-07T22:00:00