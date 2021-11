Fatoumata Diawara Théâtre Sébastopol, 9 juin 2022, Lille.

Une guitare, un clavier et une batterie suffisent à recréer les sonorités venues du Mali, son pays d’origine. Ajoutez à cela sa voix et l’alchimie opère. Sous couvert de ballades colorées, son souffle doux et chaud raconte une femme libre, désormais, de dire les choses. Fuir un mariage forcé, quitter son pays et trouver sa route… « Je ne serai pas là aujourd’hui si j’avais laissé les autres écrire mon histoire », dit-elle. Ses chansons témoignent alors de celles des autres, les amoureux, les exilés, ses parents… un voyage tout en rythmes et en émotions. → Informations groupes & PMR : THÉÂTRE SÉBASTOPOL – 03 20 54 44 50 → Théâtre Sébastopol : Place Sébastopol 59000 Lille

Attention : talent brut ! On connaît de Fatoumata Diawara son talent de comédienne, puis de chanteuse et musicienne, largement mis en avant par Matthieu Chedid dans un album entier.

