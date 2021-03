Fatoumata Diawara Prairie des Filtres, 15 juin 2021-15 juin 2021, Toulouse.

Fatoumata Diawara

Prairie des Filtres, le mardi 15 juin à 17:30

Fatoumata Diawara

_Afrique enchantée_

La vie de [Fatoumata Diawara](https://www.facebook.com/FatouMusic/) est une aventure écrite à force de courage. Danseuse dans la troupe de son père dès son plus jeune âge, enfant star du cinéma malien invitée à fouler les marches du festival de Cannes à 15 ans, elle fuit un mariage forcé et brise les liens familiaux pour parcourir le monde avec la compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe. Depuis, elle ne cesse d’enrichir sa panoplie d’artiste totale, enfreignant avec boulimie les règles que sa naissance était censée lui dicter. Comme un défi à « la confrérie des hommes qui font des solos », elle dompte la guitare électrique. Sur les planches, elle incarne Antigone, la sorcière Karaba, ou, plus récemment, montre tout son talent sur l’opéra contemporain Le vol de Boli, dont la musique est signée Damon Albarn et la mise en scène, Abderrahmane Sissako. Sur scène, elle côtoie Herbie Hancock, Roberto Fonseca, Hindi Zahra, Gorillaz et bien sûr Matthieu Chedid, qui a co-signé avec elle Fenfo, son dernier album. Pour la Saison Africa2020, elle offre « L’Afrique à chanter », des chansons adaptées aux chorales scolaires. Unissant les styles africains et les sons traditionnels aux boucles électro dans une même danse, Fatoumata Diawara prête sa voix transperçante à celles qui n’en ont pas. Entre douceur apaisée et rage explosive, c’est un indécrochable sourire qui va illuminer la Prairie des Filtres.

_« Chanteuse et compositrice dont l’énergie communicative et les sonorités afro-folk rayonnent sur scène, Fatoumata Diawara est aujourd’hui l’une des voix les plus influentes dans le paysage artistique du continent africain_ » – Lucas Aubry, Numéro, 2020

[[www.fatoumatadiawara.com](www.fatoumatadiawara.com)](www.fatoumatadiawara.com)

[https://www.youtube.com/watch?v=4gmGL5SqhaY&feature=emb_title](https://www.youtube.com/watch?v=4gmGL5SqhaY&feature=emb_title)

