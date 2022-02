Fatoumata Diawara + Lubiana Le Douze, 17 mars 2022, Cergy.

Fatoumata Diawara + Lubiana

Le Douze, le jeudi 17 mars à 20:30

FATOUMATA DIAWARA Après le succès de « Fatou » (2011, World Circuit), Fatoumata Diawara interprète « Fenfo » son dernier album sélectionné aux Victoires de la Musique 2019. Enregistré entre le Mali, le Burkina Faso, Barcelone et Paris, cet album est le fruit de sa collaboration avec Matthieu Chedid et le violoncelliste Vincent Ségal. Les compositions touchent à tous les styles africains, anciens et modernes, du blues lent au funk frémissant en passant par l’afro-pop syncopée. De douces berceuses (« Mama ») côtoient des chansons pop entraînantes (« Bonya »). Le groove du morceau « Fenfo », qui donne son nom à l’album, est hypnotique. La chanson envoûtante et intime « Don Do » s’appuie sur l’association simple et efficace de la voix de Fatoumata mêlé à la guitare acoustique et au violoncelle évocateur de Vincent Ségal. À l’instar d’un conte moderne, les 11 chansons, interprétées en bambara, abordent des thèmes intemporels tels que le respect, l’humilité, l’amour, la migration, la famille et la construction d’un monde meilleur pour nos enfants. La bouillonnante malienne porte en elle toute l’Afrique d’aujourd’hui, synthétise à la fois ses traditions ancestrales et son futur. Un futur alimenté par les métissages et les rencontres, un futur d’une conscience éveillée et fière. Elle nourrit sa musique de sonorités occidentales et intègre l’Afrique dans sa vision de l’Occident, pour un futur commun. LUBIANA Auteure-compositrice-interprète, Lubiana s’inscrit dans ce courant soul moderne, réinventé́, qui court de Sade à Lianne La Havas. Sa musique mêle habilement la soul, le jazz et les sonorités délicates de la kora, cette harpe africaine héritée de la culture mandingue d’Afrique de l’Ouest. Le superbe « Self Love » n’a besoin que du pincement des cordes et de nappes synthétiques pour laisser se déployer sa voix, pleine d’une nouvelle sérénité́. Un moment de délicatesse !

