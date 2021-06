Toulouse Toulouse 31300, Toulouse FATOUMATA DIAWARA (FESTIVAL RIO LOCO) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: 31300

FATOUMATA DIAWARA (FESTIVAL RIO LOCO) Toulouse, 15 juin 2021-15 juin 2021, Toulouse. FATOUMATA DIAWARA (FESTIVAL RIO LOCO) 2021-06-15 20:30:00 – 2021-06-15 SCENE PONT NEUF COURS DILLON

Fatoumata Diawara prête sa voix transperçante à celles qui n'en ont pas. Entre douceur apaisée et rage explosive, c'est un indécrochable sourire qui va illuminer la Prairie des Filtres. RDV à 20h30 sur la Scène Pont Neuf à la Prairie des Filtres !

Détails Catégories d’évènement: 31300, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse SCENE PONT NEUF COURS DILLON Ville Toulouse