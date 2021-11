Fatoumata Diawara : Concert Musique du monde / Folk Wassoulou Agen, 3 novembre 2021, Agen.

Fatoumata Diawara : Concert Musique du monde / Folk Wassoulou Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen

2021-11-03 – 2021-11-03 Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol

Agen 47000

Une soirée proposée par le Florida & le Théâtre Ducourneau.

Perçue comme la fille spirituelle de Fela Kuti et Nina Simone, on reconnaît Fatoumata Diawara à sa voix chaude, teintée par l’héritage musical wassoulou, son goût pour le blues le jazz, la pop, l’afro-beat et le funk.

Sa musique, pourtant si lumineuse et invitante, traite souvent de thèmes difficiles, presque tabous. Elle s’en sert pour s’exprimer au nom de celles et ceux qui ne le peuvent pas.

Après de nombreuses collaborations, souvent récompensées, que ce soit au théâtre, au cinéma, sur scène ou sur album (on peut citer Gorillaz, Roberto Fonseca, Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater, Oumou Sangaré, Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Disclosure, Royal de luxe, Hank Jones, Hindi Zahra, Michel Ocelot ou encore Matthieu Chedid), Fatoumata Diawara continue son projet musical dont l’objectif est d’ouvrir les frontières en glorifiant l

+33 5 53 66 26 60

Théâtre Municipal Ducourneau Agen

