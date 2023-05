Fatima Tabaamrant : la voix des femmes amazighes Théâtre de l’Alliance Française, 5 juin 2023, Paris.

Le lundi 05 juin 2023

de 20h30 à 21h45

.Tout public. payant

Plein 22€

Réduit* 15€

Tarif pass** 15€

-6 ans Gratuit

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux.

** Tarif pass pour tous les heureux porteurs du Pass Imaginaire. Ce dernier est nominatif et incessible.

Dans le cadre du 26e Festival de l’Imaginaire, la Maison des Cultures du Monde vous invite à écouter la raïssa Fatima Tabaamrant, engagée dans la défense du peuple amazigh et pour les droits des femmes.

Les Berbères (ou Imazighen) sont l’une des populations les plus anciennes du Maroc. À travers les évolutions du pays, leurs traditions se sont toujours maintenues, et notamment celle des raïss. Ces troubadours chantent l’histoire des villages et délivrent des messages sur des sujets de société. Avec plus de 160 poèmes à son actif, la raïssa Fatima Tabaamrant s’est engagée pour défendre la culture et les droits du peuple amazigh, en particulier ceux des femmes. Elle fait de chaque concert un événement politique et artistique où elle revendique les droits des femmes et leur aspiration à plus de liberté.

Théâtre de l’Alliance Française 101 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://bit.ly/fatima-tabaamrant 01 45 44 72 30 https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://bit.ly/Festik_FatimaTabaamrant

Yoriyas Yassine Alaoui (Instagram : @yoriyas) / En Terre Indigène Fatima Tabaamrant