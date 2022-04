Fátima (Release Party) + DST + The Tyromancers L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fátima (Release Party) + DST + The Tyromancers L’international, 13 mai 2022, Paris. Le vendredi 13 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 3 EUR

Deux ans après Turkish Delights et son ambiance orientale fumeuse, Fátima revient avec un nouvel opus. FATIMA Avec leur troisième album intitulé FOSSIL, Fátima déterre les dinosaures ! L’occasion de fêter dignement ce dernier volet de la saga le jour de l’apparition de la vierge Fátima ! DST Quartet à larsens téléguidés biberonné à la scène noise américaine des années 90 et formé en 2017.Derviche Sans Tourneur, Danser Sans Talons, Der Super Trooper, DST est tout ce que vous désirez. Quatre EP, une soupeur démo au compteur et bientôt un album (déjà enregistré) à paraitre pour ces quatre Outlandos de pisse. “Les gens vont nous écouter par pitié, puisnous rejeter par dégout” The Tyromancers The Tyromancers est un trio qui propose un rock progressif et psychédélique. Les influences en vrac : Camel, Magma, Russion Circles, Nino Ferrer, Opeth, Melvins, Lalo Schiffrin, Drudkh, Electric Wizard, Radio Moscow L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/460451025863377/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/460451025863377/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Fátima (Release Party) + DST + The Tyromancers

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris Departement Paris

L'international Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fátima (Release Party) + DST + The Tyromancers L’international 2022-05-13 was last modified: by Fátima (Release Party) + DST + The Tyromancers L’international L'international 13 mai 2022 L'international Paris Paris

Paris Paris