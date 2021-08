Fatima + Clegane + Cerbère L’international, 16 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 16 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

FATIMA (Doom/Grunge)

Fatima est un trio qui baigne dans une ambiance orientale fumeuse. Fatima vise à composer des morceaux où se croisent les références occultes jusqu’aux rythmes tribaux et dansants de certains groupes de Psych et New Wave. L’occasion de fêter enfin la sortie de TURKISH DELIGHTS !

CLEGANE (Doom/Metal)

Clegane est un trio de Doom francilien né en 2015, s’aventurant aux abords du psyché et du grunge. Le groupe tergiverse entre Ciel et Terre voulant offrir une expérience versatile capable de faire rentrer l’auditeur dans son univers lourd et planant, mais toujours désespéré.

CERBERE (Doom/Sludge)

Alliance malfaisante d’un ex-Lord Humungus, d’un membre de Carpet Burns et d’un des noiseux de DST. Trio infernal de musique poisseuse et de vinasse rance.

Concerts -> Rock

L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)



Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/225154769476663/

Date complète :

