2023-02-17 21:00:00

Bouches-du-Rhone Marseille 3e Arrondissement EUR 7 7 Soirée où les kicks se comptent par milliers.



• Fatigue Suspecte

(death tribe /Brest/Leipzig)

Les machines et les humains s’allient pour hurler les textures du désespoir, depuis les tréfonds de recouvrance, ici, aucune place au silence.



• La Bande à Bader

(bedroom core / Mars)

Un larsen dans sa chambre à coucher. Des rimes sur le matelas troué de l’existence, des rythmes à la volée spasmodiques comme hyper-activés – une “certaine idée du sample” qui n’intime rien de bonbon, gaga.Un larsen dans sa chambre à coucher. Des rimes sur le matelas troué de l’existence, des rythmes à la volée spasmodiques comme hyper-activés – une “certaine idée du sample” qui n’intime rien de bonbon, gaga.



• Kevin Diesel

(cassette beat / October Tone/Strasbourg)

https://octobertone.bandcamp.com/album/g-h-s-t

cassette saturée a perpette, les bandes ont mal et ça se sent, Crépitement du sable salade tomates oignons supplément forage magnétique, attachez vos ceintures! ça vroum vroum dans les oreilles et pas des moindres.



• Raie Uhr

(DJ set / Mars) Rendez-vous le 17 février à L’Embobineuse avec Fatigue Suspecte + La Bande à Bader + Kevin Diesel + Raie Uhr. http://www.lembobineuse.biz/ L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès Marseille 3e Arrondissement

