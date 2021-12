Fatfuzz Festival #2 MJC Boby Lapointe, 7 janvier 2022, Villebon-sur-Yvette.

Fatfuzz Festival #2

du vendredi 7 janvier 2022 au dimanche 9 janvier 2022 à MJC Boby Lapointe

[http://www.mjcvillebon.org](http://www.mjcvillebon.org)n parfum sueur et décibels, le Fatfuzz Festival est de retour dans le 9-1 ! 3 Jours de musique, de gras et d’amour pour se remettre du réveillon et réchauffer les marrons. LINE UP ⚡ LES RAMONEURS DE MENHIRS ⚡ Les Ramoneurs de menhirs est un groupe breton de punk celtique, formé en 2006. Il est constitué du couple de sonneurs Éric Gorce à la bombarde et Richard Bévillon au biniou, de Gwénaël Kere au chant, de Loran (guitariste du groupe Bérurier Noir), de Louise Ebrel, de Totos (pour le Merch), de Julie Pixhell (« l’Araignée qui tisse les réseaux ») et de Laurent Mass (régie son, lors des concerts). Les Ramoneurs de menhirs se produisent aussi bien en fest-noz qu’en concert. ? [https://www.youtube.com/watch?v=JTcCv4IdMdg](https://www.youtube.com/watch?v=JTcCv4IdMdg) ⚡ @LULU & THE COMETS ALL STARS ⚡ Passe le périph’, trace plein sud, direction ZOPAL City, le Dirty South où opère Lulu & The Comets, le plus « All Stars » des Brass Bands de banlieue. Sur scène ou à la rue, Lulu & The Comets All-Stars, c’est depuis 20 ans et 2 albums, la passion intacte du Funk, du Jazz, du Hip Hop et des sons bien groovy, en direct de New Orleans. Balancés par dix solides gaillards, dont le talent n’a d’égal que la puissance dégagée par une rythmique d’enfer (Drums & Sousaphone) accompagnée d’une section cuivre digne de Treme (trompettes, saxs, trombone) et du plus funky des flutistes, le bon groove et les flows bien posés de Lulu & The Comets All-Stars donnent la bougeotte et une irrésistible envie de s’agiter sur le dancefloor. Pour le reste, Free your mind and your ass will follow… ? [https://www.youtube.com/watch?v=yvF0_JC458c](https://www.youtube.com/watch?v=yvF0_JC458c) ⚡ TYGROO (CZ)⚡ Tygroo is a band, composed of a drumset, a tuba, two saxophones, and sometimes accordion and clarinet. Drum’n Brass, Balkan-Funk, Klezmer-Hiphop, etc.. ? [https://www.youtube.com/watch?v=vlYB0YnpbgE](https://www.youtube.com/watch?v=vlYB0YnpbgE) ⚡ FUNK FICTION ⚡ Formation cuivrée de Funk explosif alliant le Rock, le reggae. Funk Fiction, c’est plus qu’un simple concert. C’est une énergie débordante et communicative qui s’installe avec le public. [https://www.facebook.com/FunkFiction203](https://www.facebook.com/FunkFiction203) ? [https://www.youtube.com/watch?v=focrzSjfJMw](https://www.youtube.com/watch?v=focrzSjfJMw) ⚡ LOS GUERREROS ⚡ Offrir une cumbia rock’n’roll, en provenance directe de la banlieue parisienne ? C’est le défi que relèvent LOS GUERREROS, en mélangeant dans leur shaker rythmes latins chaloupés, rock énergique et ska frénétique, pour un cocktail explosif ! Le groupe puise ses sources aux quatre coins de l’Amérique latine, pour proposer une cumbia hybride, dans le sillage des explorateurs de la nu-cumbia, comme Chico Trujillo ou la Yegros. ? [https://youtu.be/o0kAmQsA7ro](https://youtu.be/o0kAmQsA7ro) ⚡ MAMOUTH BRASS BAND ⚡ Venus du fond des âges, les Mammouths ont traversé les continents pour finir par s’installer à Paris. Pendant ce long périple, ils ont croisé de nombreuses sonorités et cultures qu’ils ont incorporé dans leurs barrissements, ce qui a fait naître un style musical riche et unique. Nous trouvons des reprises de morceaux jazz, brass band, funk, ska, forro … mais aussi des compositions originales, qui transmettent l’énergie de la gloire de ces anciens êtres poilus. Identifiable à sa fourrure, la MABB fait résonner ses mélodies dans les rues, les festivals et les bars de Paris et du pays entier. ? [https://www.youtube.com/watch?v=MD_Ah9yHz_I](https://www.youtube.com/watch?v=MD_Ah9yHz_I) ⚡ SAY WATT ⚡ Du rock aux influences funk et jazz, une voix puissante souvent énervée, parfois chuchotée : on vous présente Say Watt. ? [https://www.youtube.com/watch?v=EO7tkhtrWYM](https://www.youtube.com/watch?v=EO7tkhtrWYM) ⚡ KRAKEN GROOVE BAND⚡ ​Notre groupe de musique a vu le jour en 2015 et est Essonnien (91). À l’origine issu du conservatoire, il a pris son envol depuis 2 ans. Il est composé d’une quinzaine de musiciens de tous âges et d’univers variés. À partir d’un répertoire essentiellement festif, il reprend des standards de la musique Ska et Reggae des années 60-70 (Skatalites), de musique des Balkans, de l’Afrobeat (Fela Kuti) et depuis peu, des arrangements originaux de pièces classiques connues. ? [https://www.youtube.com/watch?v=e5ERVrfk4J0](https://www.youtube.com/watch?v=e5ERVrfk4J0) INFOS PRATIQUES : ❗ Un pass sanitaire à jour vous sera demandé à l’entrée ❗ MJC Boby Lapointe 8 rue des Maraichers – 91140 Villebon-sur-Yvette 01 80 85 58 20 – www.mjcvillebon.org Prix : Jeudi : gratuit Vendredi/samedi : pass 1 jour 7€ / pass 2 jours 10€ ?PASS 2 JOURS (10€): [https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR_IMAGE/rBoAAHnPyChoelhtb0p2YW1MFwA?A11&A3=1](https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR_IMAGE/rBoAAHnPyChoelhtb0p2YW1MFwA?A11&A3=1) ?PASS VENDREDI (7€): [https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR_IMAGE/rBoAABIPyShoelhtb0p2YW1MFwA?A11&A3=2](https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR_IMAGE/rBoAABIPyShoelhtb0p2YW1MFwA?A11&A3=2) ?PASS SAMEDI (7€): [https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR_IMAGE/rBoAAIxByShoelhtb0p2YW1MFwA?A11&A3=3](https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR_IMAGE/rBoAAIxByShoelhtb0p2YW1MFwA?A11&A3=3)

