Loire-Atlantique Fête conviviale et chaleureuse avec de nombreuses animations autour du pressoir et notamment la traditionnelle dégustation de jus de pommes !

Restauration sur place.

Tout l’aprês-midi : stands de jeux, animations musicales et vide-greniers.

Ouverture du vide-greniers dês 9h dans la rue de Kéroman. kityben@sfr.fr +33 6 98 82 44 68 Piriac-sur-Mer

