Loire-Atlantique Dans le cadre de la fête de la Science sur le thême Demain l’Océan , la MJC organise des conférences, des ateliers et une exposition.

Trois conférences sont proposées. ¬†Samedi 8 octobre 15h00 : Atelier fresque du climat avec Benoit COGNE (tout public, studio théâtre MJC) :

Pour comprendre le changement climatique, l’atelier collaboratif la Fresque du Climat permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. Mardi 11 octobre 18h30 : Histoire et géographie du territoire par Joel LE TEXIER de l’association A.V.E.N.I.R. (tout public, studio théâtre MJC) Jeudi 13 octobre 18h30 : Dérêglement climatique, les conséquences sur notre littoral par Jean-Claude MENARD de l’association Estuaire Loire Vilaine (tout public, studio théâtre MJC)

Les données et les incertitudes du changement climatique.

Quelles solutions aux submersions, tempêtes, érosions, sécheresses ?

Atténuation et adaptation : l’habitat, la mobilité, les services rendus par les écosystêmes.

La sobriété : comment vivre mieux avec moins.

 

Des ateliers seront organisés et ouverts à tous le samedi 15 octobre de 15h00 à 18h00.

Une exposition Demain l’Océan sera également visible du 8 au 15 octobre à la mezzanine de la MJC (Place des Salines) (cf. flyer ci-joint). place des Salines Maison des Jeunes et de la Culture La Baule-Escoublac

