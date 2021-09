Arles Cargo de Nuit Arles, Bouches-du-Rhône Fatche d’Eux Cargo de Nuit Arles Catégories d’évènement: Arles

**FATCHE D’EUX** Six années après un concert exceptionnel à l’occasion des 20 ans du Cargo, les Fatche d’Eux sont de retour. Le plaisir et la complicité toujours au rendez-vous, il n’en fallait pas moins pour décider le duo indissociable du paysage musical arlésien de la jouer local, avec comme mot d’ordre le partage. Ils remontent sur la scène du Cargo le 01 octobre prochain, avec un accordéon, une guitare, deux voix et des machines. Dans un esprit acoustique, pour une énergie différente, renouvelée et en d’autres termes, inédite.

Tarif Plein : 15€ / Tarif Réduit : 12€ (hors DL)

Cargo de Nuit 7 avenue Sadi-Carnot 13200 Arles

2021-10-01T21:30:00 2021-10-01T22:45:00

