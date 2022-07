FAT Festival – 7e édition Taulignan Taulignan Catégories d’évènement: Drôme

Taulignan

FAT Festival – 7e édition Taulignan, 12 août 2022, Taulignan. FAT Festival – 7e édition

100 route de grillon Salle des Fêtes Taulignan Drôme Salle des Fêtes 100 route de grillon

2022-08-12 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-16

Salle des Fêtes 100 route de grillon

Taulignan

Drôme Taulignan EUR Cet été, le FAT Festival revient au bercail pour sa 7e édition. Cinq jours forts en émotions à Taulignan pour célébrer tous ensemble le spectacle vivant. Théâtre classique, contemporain, masque, mime, jeune public et concerts pour tous. lefatfestival@gmail.com +33 6 88 62 12 13 https://www.compagnielehomardbleu.com/festival2022 Salle des Fêtes 100 route de grillon Taulignan

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Taulignan Autres Lieu Taulignan Adresse Taulignan Drôme Salle des Fêtes 100 route de grillon Ville Taulignan lieuville Salle des Fêtes 100 route de grillon Taulignan Departement Drôme

Taulignan Taulignan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taulignan/

FAT Festival – 7e édition Taulignan 2022-08-12 was last modified: by FAT Festival – 7e édition Taulignan Taulignan 12 août 2022 100 route de grillon Salle des Fêtes Taulignan Drôme

Taulignan Drôme